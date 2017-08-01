Алтайские следователи организовали доследственную проверку по факту гибели двух мужчин при проведении работ в канализационном колодце в населенном пункте Майма. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, трагедия произошла накануне в районе жилищного массива «Алгаир» на территории очистных сооружений, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию (МУП) «Майма». По предварительным данным, погибшими являются сотрудники предприятия 1980 и 1983 годов рождения.

Следователи отмечают, что мужчины ремонтировали канализационную трубу и поочередно упали с лестницы при спуске в колодец. Предварительно, погибшие могли отравиться сероводородом, сообщает altapress.ru.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и точную причину гибели мужчин.