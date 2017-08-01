Прокуратура Брянской области проводит проверку после гибели школьницы в Погарском районе. Трагедия произошла 30 июля в селе Юдинове.

15-летняя девочка скончалась в результате обрушения на нее бетонной плиты в заброшенном трехэтажном кирпичном здании. По предварительным данным, вместе с погибшей там находились еще двое детей.

Прокуратура разыскивает собственника постройки, куда забрались несовершеннолетние. Как сообщает NASHBRYANSK.RU, расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.