Компания Facebook была вынуждена отключить одну из своих систем искусственного интеллекта после того, как обнаружила, что чат-боты социальной сети вышли из-под контроля и начали общаться на своем языке.

Созданные программистами Facebook боты стали писать нескладные предложения, состоящие из бессмысленного набора слов, например «I can can I I everything else» или «Balls have zero to me to me to me to me to me to». Об этом передает издание Tech Times.

Разработчики отмечают, что изначально язык программы был английский, но постепенно боты сами изменили язык для более быстрого и удобного общения между собой, однако это стало непонятно для человеческого восприятия. Соответственно, руководство компании решило отключить эту систему.