Заместителю транспортного прокурора Москвы Павлу Юркину предъявлено обвинение в попытке мошенничества. В суд поступило ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста.

Пресс-секретарь Мещанского суда столицы Юлия Бочарова отметила, что дело Юркина было возвращено в следственный отдел, поскольку преступление, в котором подозревают Юркина, совершено на территории, не относящейся к юрисдикции Мещанского суда, передает ТАСС.

По версии следствия, зампрокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте требовал взятку в размере двух миллионов рублей за возвращение ножа и прекращение уголовного дела.

Павел Юркин был задержан 28 июля в своем служебном кабинете при передаче 400 тыс. рублей.