Подробности строительства Восточного скоростного диаметра стали известны на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области.

В частности, предполагается прокладка широкой скоростной магистрали и моста через Неву. Это обеспечит прямую связь восточных и южных районов Петербурга, а также разгрузит городские улицы.

Кроме того, как сообщает ИА «Невские новости», на ВСД будут выведены некоторые транзитные потоки. А это значит, что часть трафика переключится с загруженных «Колы» и КАД.

В свою очередь глава Минтранса Максим Соколов предложил совместить строительство ВСД с прокладкой пути для надземного экспресса, который будет уходить в область. Рельсы для поездов могут быть проложены в районе нового моста, заключил министр.

Напомним, проект предусматривает строительство шестиполосной трассы протяженностью 22 км. По ней автомобилистам будет разрешено двигаться со скоростью до 120 км/ч.

ВСД будут строить на основе государственно-частного партнерства. Конкурс по выбору инвестора должен состояться в ближайшее время.