Китайская Народно-освободительная армия открыла свою первую зарубежную военную базу. Пункт материально-технического обеспечения ВМС на побережье Джибути начал действовать в 08:00 (время совпадает с московским), сообщает ТАСС со ссылкой на китайские официальные СМИ.

После торжественной церемонии поднятия флага КНР в военной базе пришвартовались несколько кораблей.

Джибути, граничащая с Сомали, Эфиопией и Эритреей, находится на пересечении важных морских торговых путей. В настоящее время в африканской стране уже открыли военные базы США, Франция и Япония, а также строит свой пункт Саудовская Аравия.

В Минобороны Китая заявили, что база будет использоваться в том числе для охраны судов, спасательных и антипиратских операций в Аденском заливе и у побережья Сомали.

Китайская армия остается одной из крупнейших в мире, численность ее личного состава достигает 2 млн человек.