Из коррекционной спецшколы в Тельме Иркутской области 31 июля сбежал 21 воспитанник. На данный момент 15 несовершеннолетних задержаны сотрудниками полиции, поиск остальных продолжается.

Подростки в возрасте от 12 до 17 лет самовольно оставили учебно-воспитательное учреждение. На их поиск отправлен личный состав спецшколы, 25 поисковых групп. Полиция проверяет родственников и знакомых подростков, которые в большинстве проживали в Иркутске, Ангарске, Черемхове и Братске, сообщает ИА IrkutskMedia.

Через несколько часов после побега 15 несовершеннолетних задержаны в Тельме и Усолье-Сибирском. Сейчас из опрашивают сотрудники полиции. Еще шесть воспитанников спецшколы пока задержать не удалось. В настоящее время ни самими подростками, ни в отношении них противоправных действий совершено не было.