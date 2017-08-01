Зарплату украинским военным необходимо повысить и привести ее структуру к стандартам НАТО. Соответствующее заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова опубликовано во вторник на сайте СНБО.

Турчинов требует при планировании бюджета Украины, которое происходит сейчас, значительно повысить денежное содержание военнослужащих страны.

По словам секретаря СНБО, оклады военных не могут быть ниже, чем у служащих госструктур. Ориентиром для зарплаты на госслужбе должно быть денежное обеспечение военных, подчеркнул он.

По мнению украинского политика, структура денежного обеспечения военнослужащего в стране должна соответствовать стандартам НАТО, «не менее 70–80% — должностной оклад и доплата за воинское звание. У нас сейчас этот показатель составляет 10–15%», — цитирует Турчинова RT.

Достойное обеспечение военнослужащих является, по словам секретаря СНБО, вопросом национальной безопасности.

Финансирование сектора обороны и безопасности в госбюджете Украины составляет на текущий год 5% ВВП страны — 136 млрд гривен ($5,1 млрд).

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна введет биометрический контроль для граждан других государств, пересекающих украинскую границу.

По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, в первую очередь это решение коснется граждан России.

В Москве заявили, что не исключают принятия ответных мер в случае введения Киевом предварительной электронной регистрации и биометрического контроля для российских граждан.