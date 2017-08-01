Жители Ульяновска определили, какие улицы города требуют ремонта в первую очередь. Сбор мнений проводился в проекте Общероссийского народного фронта. Общая протяженность «убитых» трасс составляет 61 км.

В первой пятерке — Новосондецкий бульвар, улицы Федерации, Репина (от перекрестка с улицей Панорамной и проспектом Нариманова), Императорский мост (участок Правобережья) и проспект Столыпина (отрезок старой троллейбусной дороги до улицы Деева). Кроме того, граждане высказались за обновление улиц Кобозева, Карла Маркса и Ефремова, пишет 1ul.ru.

В этом году в Ульяновске ремонтируют рекордное количество дорог — 35 участков общей протяженностью 41 км. Любой горожанин сможет проследить за тем, как идут работы. Камеры установлены на строительной технике и световых опорах. Необходимость такого тотального контроля вице-мэр Ульяновска Сергей Гигирев объяснил увеличением финансирования капремонта дорог с 1,1 млрд до 1,229 млрд рублей. По его словам, по площади ремонт работ этого года превосходит ремонт двух предыдущих лет.