Медведица с двумя медвежатами была замечена сотрудниками аэростанции в одном из районов Петрозаводска. Люди сразу же сообщили об этом в полицию и городскую администрацию.

Однако когда стражи порядка и сотрудники карельского минсельхоза прибыли на место, медвежью семью они уже не застали. Поиски диких зверей в ближайшее время будут продолжены, передает ИА «Карелinform».

Между тем это не первая встреча человека с медведем на улицах Петрозаводска за последнюю неделю. Несколько дней назад молодого медведя видели в районе Кукковка. Он побродил по улицам и ушел в лес.

Эксперты полагают, что диких зверей гонит к людям голод: из-за холодного лета еды в лесу им не хватает.