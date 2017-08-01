Министерство сельского хозяйства ввело ограничения на вылов кумжи (форели) в водохранилищах Мурманской области. Документ официально зарегистрирован в июне текущего года.

Согласно приказу ведомства, в регионе необходимо закрыть рыболовство кумжи до 31 декабря 2017 года. Исключением является вылов рыбы в научно-исследовательских, контрольных, учебных, культурно-просветительских целях, а также в целях аквакультуры, сообщает ИА «Би-порт».

Отмечается, что ограничения не затронут любительское и спортивное рыболовство, а также области обеспечения ведения традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Кумжа является проходной озерной или ручьевой рыбой, которая относится к семейству лососевых. Она существует в природе в разнообразных формах, сильно отличающихся друг от друга внешне, по месту существования и экологии. В настоящее время специалисты выделяют 6 подвидов рыбы, из которых в водах России и бывшего СССР обитают пять: 4 проходных и 1 озерный. Еще подвид обитает в реках бассейна Аральского моря и последний — в водоемах бассейна Средиземного моря. Рыба также водится в Белом, Балтийском и Черном морях.