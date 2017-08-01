Жительница Подмосковья в ходе судебного заседания признала свою вину в похищении младенца из Дедовского роддома.

Обвиняемая похитила в 2014 году из палаты родильного отделения месячного мальчика, от которого ранее отказалась родная мать. Следователям удалось выяснить, что в течение двух лет 40-летняя жительница Красногорского района Московской области скрывала правду и от родных, выдавая мальчика за собственного сына, сообщает РЕН ТВ.

В январе 2017 года 2,5-летнего ребенка нашли в Истринском районе Подмосковья. У него наблюдалась задержка речевого развития. По словам медиков, ребенок адекватно шел на контакт, был общительным и веселым.