1 августа в порт Владивостока после долгого плавания вернулось парусное учебное судно «Надежда». За четыре месяца похода парусник одолел расстояние почти в 14 тыс. миль.

119 дней моряки преодолевали расстояние от Калининграда до Владивостока, побывали в нескольких иностранных портах. Как сообщает ИА PrimaMedia, во время плавания судно даже участвовало в соревнованиях, а именно в «Черноморской регате больших парусников», где заняло второе место.

«Надежда» в первую очередь учебное судно, поэтому каждые 2–4 месяца фрегат принимает новую смену курсантов. По пути домой парусник посетил порт Коломбо в Шри-Ланке и порт Хайфон во Вьетнаме для расширения границ дружбы и сотрудничества между странами. Во Владивостоке «Надежду» с экипажем торжественно встречали. В новое плавание с очередной сменой курсантов фрегат отправится примерно через неделю.