Попечительский совет Фонда кино принял решение поддержать 35 проектов организаций кинематографии, не входящих в число лидирующих кинокомпаний отечественного производства.

В числе кинопроектов, которые получат госфинансирование, — фильмы «Цой» Алексея Учителя, «Паркет» Александра Миндадзе, «Гипноз» Валерия Тодоровского. Сумма господдержки, выделенная на картины, не разглашается. Отмечается, что данные проекты получили наивысшие оценки экспертного совета. Об этом говорится на официальном сайте фонда.

Средства на разработку получат 11 комедий, семь анимационных фильмов, пять хорроров и четыре военные драмы. По информации Фонда кино, среди высоко оцененных во время презентации кинопроектов также комедия «Жених-2» с Сергеем Светлаковым в главной роли, анимационные фильмы «Снежная королева — 4», «Волки и овцы — 3».