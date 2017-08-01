Житель Сургута Роман Калашников, арестованный в Индонезии за контрабанду наркотиков и впоследствии открывший в тюрьме ресторан, приговорен к 17 годам лишения свободы. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«По закону Индонезии дело могло закончиться смертной казнью. Предприговор, который мне огласил прокурор 10 июля, составил 20 лет. Судьи, приняв во внимание некоторые факты, решили снизить меру пресечения и приговорить меня к 17 годам лишения свободы», — отметил Калашников.

Россиянин уточнил, что можно подать апелляцию на приговор в течение семи дней, однако этого он делать не будет. По его словам, вероятность улучшения положения крайне мала, а подача апелляции требует в два раза больше средств, чем уже было потрачено на адвокатов. Он уточнил, что на организацию защиты ушло свыше $20 тыс.

Роман Калашников был задержан в конце июня 2016 года в аэропорту Бали. При обыске у мужчины нашли три килограмма гашиша, который он вез из Непала. Попав в тюрьму, россиянин, работавший поваром, вместе с гражданином ФРГ открыл ресторан.