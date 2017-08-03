В 2017 году 35 проектов независимых российских кинокомпаний получат финансовую поддержку Фонда кино. Ранее все проекты прошли очную защиту (питчинг), результаты которой оценили сценарная рабочая группа и экспертный совет Фонда. В числе отмеченных фильмов — драмы, комедии, анимация, хорроры. Всего на питчинги было представлено 57 проектов.

По словам директора Фонда кино Антона Малышева, успешная реализация этой формы финансовой поддержки — «плод реформы 2012 года, когда господдержка фонда была переориентирована на зрительское кино».

— За это время был отлажен новый прозрачный механизм экспертизы с открытой очной защитой проектов. Теперь прямую трансляцию питчингов может посмотреть онлайн любой желающий. К принятию решений привлечено широкое профессиональное сообщество, к минимуму сведена субъективная составляющая, — отметил он в беседе с «Известиями».

Комедии — по традиции самый объемный раздел презентаций. Эсперты особо оценили продолжение картины Сергея Светлакова «Жених» и ленту Николая Досталя «Лицо». По словам Светлакова, действие фильма «Жених 2» перенесется в Берлин, а в актерской команде появится международная звезда — планируется пригласить Дольфа Лундгрена, в связи с чем вырастет производственный бюджет — до 100 млн рублей.

В центре картины Николая Досталя «Лицо» — «двойник» Владимира Путина, которого сыграет пародист Дмитрий Грачев. Это комедийная фантазия на тему того, что будет, если первое лицо государства уйдет с поста. Как рассказал режиссер, президент идею одобрил (бюджет картины 214 млн рублей, еще 50 млн планируется потратить на маркетинг и рекламу).

Среди музыкальных комедий выделился фильм-пародия «Секрет» — о том, как музыканты легендарной советской группы оказываются в логове террористов и спасают мир. По словам продюсера Николай Фоменко, картина будет «смешной, пародийной, высокотехнологичной и очень быстрой». Помимо «секретовцев», в ленте участвуют Елизавета Боярская, Виктория Исакова и Михаил Ефремов.

Также среди поддержанных фильмов — ромком о женском футболе «План «Ж» Клима Шипенко и криминальная комедия Петра Буслова «Сбитые прогрессом» — о неудачливом бизнесмене, который встает на скользкую тропу криминала.

В разделе «анимация» четыре из девяти представленных проектов оказались франшизами. В следующей части саги «Белка и стрелка» собаки-космонавты покорят морские глубины. Новые приключения ожидают героев сиквелов «Волки и овцы 2», «Снежная королева», «Фиксики». Продюсеры последнего отметили, что собираются расширить аудиторию за счет включения «взрослых» линий. Среди любопытных планов мастеров анимационного кино — мультфильм «Телефоны», героями которого станут телефонные аппараты. У ленты рекордно высокий для мультфильма бюджет — 600 млн рублей.

Внимание авторов «ужастиков» привлек широкий спектр тем — от социальных проблем до семейных отношений. Интерес экспертов вызвал проект, что называется, из жизни — «Кольская сверхглубокая» режиссера Романа Каримова. В центре сюжета — таинственные события, происходивших в 1980-е годы при бурении самой глубокой в мире скважины на Кольском полуострове.

— Многие снимают про космос, но никто не задумывался, что кроется под землей, — обосновал проект режиссер.

Дорогостоящее фэнтези оказалось представленным в основном копродукцией. Самым «крупным» из победителей оказалось «Путешествие в Индию: На пороге бессмертия», бюджет которого составит 2 млрд рублей.

Среди 14 проектов, представленных в разделе «драма», экспертное «добро» получила военная лента «Братство» — о выводе советских войск из Афганистана («Мастерская Павла Лунгина»), фильм Карена Оганесяна «Герой» — о молодом человеке, неожиданно для себя открывающем семейные тайны, байопик «Цой», представленный студией «Рок», и психологический триллер Валерия Тодоровского «Гипноз».

В разделе биографических проектов также отмечена драма «Стрельцов» о советском футболисте Эдуарде Стрельцове, консультантом фильма будет многократный чемпион СССР Александр Мостовой.

— Время действия — «оттепель». Мы представляем себе Стрельцова стилягой как на поле, так и вне его. Важнейшая часть будет отведена футболу, это должно стать одним из главных достоинств нашего фильма, — прокомментировал картину режиссер Илья Учитель.