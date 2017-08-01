Ставропольская полиция начала проверку по факту опубликованного местными СМИ видео, на котором запечатлен стреляющий из пистолета мужчина. После проверки будет принято процессуальное решение, сообщает городское УМВД.

Как напоминает NewsTracker, ролик был снят жителем краевой столицы. События происходят во дворе дома 204-го квартала.

Трое молодых людей стоят у подъезда, один из них достает пистолет и начинает угрожать другому. Тот неспешно уходит, а мужчина несколько раз стреляет в его сторону.

Первоначально видео было выложено в социальной сети «ВКонтакте» и вызвало бурное обсуждение. Позже ролик показали некоторые местные СМИ.