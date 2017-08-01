В Юргамышском районе Курганской области прекращена работа летнего палаточного лагеря баптистов. Установлено, что он небезопасен для детского отдыха.

Организация располагалась недалеко от села Покровское. В ходе проверки межведомственная комиссия выявила, что в лагере вместе с взрослыми находились 47 подростков в возрасте от 15 до 18 лет из разных регионов РФ, пишет ИА «Ура.ру». На территории не соблюдались и санитарные и противопожарные требования. Лагерь закрыт.

Ранее подобная ситуация произошла в Пуровском районе ЯНАО. Там прекратил деятельность лагерь для детей, существовавший при религиозной организации. Прокуратура выявила нарушения в учреждении, писали «Известия». У персонала отсутствовали прививки, медкнижки, справки об отсутствии судимости. Канат и батут не соответствовали нормам. Питание нескольких десятков детей было организовано с санитарными нарушениями.