КНР готов защищать свой суверенитет и безопасность и ответить на любое вторжение. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе торжественного собрания, приуроченного к 90-летию Народно-освободительной армии Китая.

Лидер КНР также подчеркнул, что Китай сам никогда не станет инициировать агрессию или экспансию, однако сможет ответить на любое вторжение.

«Никто не должен ожидать, что мы проглотим то, что несет вред нашему суверенитету, безопасности и интересам развития», — цитирует слова Си Цзиньпина сайт «Комсомольской правды».

Кроме того, он подчеркнул, что Китай ни в какой форме не отдаст даже части своей территории ни человеку, ни организации, ни политической партии.

Ранее Си Цзиньпин призвал к созданию мощных вооруженных сил для защиты суверенитета страны.