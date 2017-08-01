Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов, вслепую посадивший в Стамбуле самолет со 120 пассажирами, сможет получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Об этом РИА «Новости» рассказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Если данный летчик примет такое решение, то сегодня для этого созданы все нормальные механизмы получения гражданства России... Для таких людей, патриотов, всегда найдется место в России», — подчеркнул депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил закон о введении упрощенной процедуры получения гражданства и вида на жительства для украинцев. Теперь граждане Украины могут подписать заявление об отказе от украинского гражданства. Этот документ заменяет справку, которую необходимо было получать в уполномоченных органах Украины.

27 июля самолет авиакомпании Atlas Global попал под град, в результате которого был поврежден носовой обтекатель со всеми датчиками. Кроме того, град повредил лобовое окно, которое из-за трещин стало непрозрачным. Несмотря на серьезные повреждения, украинский пилот сумел посадить лайнер.

Акопов был награжден орденом «За мужество», но вскоре подвергся резкой критике из-за публикации на своей странице в соцсети фотографии главы МИД РФ Сергея Лаврова.