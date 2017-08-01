Сеть велодорожек протяженностью более трех километров будет запущена ко Дню города на территории природно-ландшафтного музея-заповедника «Коломенское». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Ширина велополосы составит полтора метра, а пешеходной дорожки, которая будет идти вдоль нее, — один метр, пишут «Дни.Ру».

При создании маршрута не будут затрагиваться охраняемые природные территории комплекса, а зеленые насаждения и ландшафт сохранятся.

Велосипедный маршрут будет начинаться от входа в музейный комплекс со стороны станции метро «Каширская» и будет проходить таким образом, чтобы можно было увидеть основные достопримечательности парка: церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи и дворец Алексея Михайловича.

Подготовительные работы по благоустройству маршрута начались осенью 2016 года, а возобновились весной. На сегодняшний день завершено уже 80% объема работ.

Напомним, 17 сентября в Москве состоится традиционный осенний велопарад, в котором примут участие около 30 тыс. человек. Мероприятие приурочат к всемирному «Дню без автомобиля», отмечающемуся 22 сентября.