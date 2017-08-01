У жителей Ленинградской области появилась возможность передавать оперативным службам срочные сообщения о начинающихся лесных пожарах. Создано мобильное приложение «Берегите лес». В ФБУ «Авиалесоохрана», которое является разработчиком приложения, рассчитывают, что таким образом удастся минимизировать время с момента обнаружения возгорания до его полной ликвидации.

Во время запуска приложения определяется геолокация пользователя. При отправке сообщения необходимо указать тип события (лесной пожар или возгорание в другом месте, свалка мусора, несчастный случай, незаконная рубка, очаг вредных организмов, радиоактивное загрязнение и др.), а также свои Ф.И.О. Приложение предполагает возможность обратной связи. Отправке сообщения есть и альтернатива — возможность звонка прямо из приложения.

Новинка доступна обладателям смартфонов, которые работают на платформах Android, Apple iOS и Windows Phone, отмечает Санкт-Петербург.Ру. Правда, пока остается неясным, как приложение будет функционировать при отсутствии в лесу сотовой связи.