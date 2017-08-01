Поиски жителя Московской области Андрея Лихачева, пропавшего в горах Абхазии, будут возобновлены 2 августа на перевале Чедым, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министра по чрезвычайным ситуациям республики Льва Квицинии.

«В среду рано утром на вертолете Минобороны Абхазии спасателей МЧС высадят на перевале Чедым (2,2 тыс. м над уровнем моря), являющемся самым сложным маршрутом, требующим тщательной подготовки», — уточнил он. По словам министра, спасатели уже обследовали перевалы в Гудаутском, Сухумском и Гулрыпшском районах.

Турист из России пересек границу 9 июля, через три дня его видели в районе Сухумской ГЭС, откуда он отправился в пеший поход. По информации МЧС, маршрут Лихачева пролегал через село Псху, источник Черная вода, перевал Кулямба и село Цабал. Турист должен был вернуться в Москву 22 июля.