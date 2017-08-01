Тайфун «Нору» придет в Японию 7–8 августа. По предварительной информации, далее он двинется на юго-восточное побережье Приморья в районе Находки, где пройдут очень сильные дожди.

Синоптики предупреждают жителей края о серьезной опасности, связанной с тайфуном. По имеющимся данным, «Нору» может быть в несколько раз сильнее, чем прошлогодний разрушительный «Лайонрок», сообщает ИА UssurMedia.

На данный момент тайфун находится к востоку от японской префектуры Окинава, он движется на северо-запад. Всю свою мощь он обрушит на остров Кюсю, а затем выйдет в Японское море. Несмотря на то что до Приморья «Нору» заметно потеряет силы, угроза для местных жителей остается. Предположительно, в течение всего 8 августа на территории края ожидаются ливни и сильный ветер.