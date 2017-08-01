Сотрудники посольства Соединенных Штатов покинули дипломатическую дачу в Серебряном Бору в столице. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что последние два сотрудника дипмиссии, уезжая, повесили на ворота дачи замок. До этого оттуда выехала колонна из грузовых машин, внедорожника и микроавтобуса с мебелью и другими вещами. На территории оставалась только одна машина, которая также покинула территорию дачи в Серебряном Бору до полудня.

Ранее МИД РФ заявило о приостановке использования посольством США дачи в Серебряном Бору и складских помещений на Дорожной улице в столице в ответ на дополнительные антироссийские санкции, принятые сенатом Соединенных Штатов. Также, сообщает RNS, внешнеполитическое ведомство России предложило США сократить количество сотрудников дипмиссии на 755 человек.