Сотрудники посольства Соединенных Штатов покинули дипломатическую дачу в Серебряном Бору в столице. Об этом сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что последние два сотрудника дипмиссии, уезжая, повесили на ворота дачи замок. До этого оттуда выехала колонна из грузовых машин, внедорожника и микроавтобуса с мебелью и другими вещами. На территории оставалась только одна машина, которая также покинула территорию дачи в Серебряном Бору до полудня.
Ранее МИД РФ заявило о приостановке использования посольством США дачи в Серебряном Бору и складских помещений на Дорожной улице в столице в ответ на дополнительные антироссийские санкции, принятые сенатом Соединенных Штатов. Также, сообщает RNS, внешнеполитическое ведомство России предложило США сократить количество сотрудников дипмиссии на 755 человек.
МИД России приостановил использование посольством США дачи в Серебряном Бору и складских помещений на Дорожной улице в Москве
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Американских дипломатов лишили права пользоваться дачей в ответ на изъятие российской дипсобственности в США, которое МИД РФ назвал нарушением Венской конвенции
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Дача находится в 50 метрах от ближайшего пляжа в Серебряном Бору. В интернете немало фотографий с вечеринок, проходивших на территории комплекса
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
От американского посольства потребовали освободить дачу на Таманской улице до 12:00 мск 1 августа
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Три грузовика, микроавтобус, джип и такси вывезли с территории вещи сотрудников и мебель
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Сотрудники посольства повесили замок на ворота
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Также МИД России предложил уменьшить количество сотрудников в посольстве США в Москве и консульствах в городах РФ до 455 человек. Ранее американские власти сократили до этой цифры численность российских дипломатов в США
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Ранее власти США приняли законопроект, который ужесточает односторонние американские санкции в отношении России, Ирана и КНДР
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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