С 1 августа для жителей 18 стран мира начала действовать процедура оформления электронных виз в регионы Дальнего Востока. Она повышает доступность России для иностранцев и увеличивает интерес к стране. Так заявила журналистам во вторник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Это, безусловно, повышает интерес, доступность и мобильность в посещении нашей страны», — подчеркнула депутат в своей речи. Кроме того, Яровая добавила, что Дальний Восток России создаёт новую и мощную опорную точку продвижения именно такого формата взаимодействия России с другими странами.

Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток.