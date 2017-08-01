В одном из районов Коми объявлен карантин из-за немытых арбузов
Власти Прилузского района Республики Коми на заседании санитарной противоэпидемиологической комиссии приняли решение ввести ограничительные мероприятия по предупреждению распространения энтеровирусной инфекции на территории района. Причиной вспышки инфекции стали немытые арбузы, сообщили в пресс-службе администрации района.
Вынужденные меры вводятся с 1 августа по 1 октября до нормализации ситуации. В связи с введением мер главам сельских поселений Прилузского района рекомендовано принять меры по приведению в соответствие с требованиями санитарного законодательства рекреационных зон, пляжей, мест массового отдыха людей. Помимо этого, поручено принять меры по предупреждению случаев купания детей в необорудованных местах, водоемах с неудовлетворительными микробиологическими и санитарно-химическими показателями качества воды.
По итогам 2016 года в регионе зафиксировано 18 случаев распространения энтеровирусной инфекции, из них 16 случаев энтеровирусных энтеритов. В двух случаях энтеровирусная инфекция протекала с серозным менингитом. С начала 2017 года специалисты зарегистрировали два случая энтеровирусной инфекции в райцентре, сообщает ИА «Комиинформ».