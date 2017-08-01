Власти Прилузского района Республики Коми на заседании санитарной противоэпидемиологической комиссии приняли решение ввести ограничительные мероприятия по предупреждению распространения энтеровирусной инфекции на территории района. Причиной вспышки инфекции стали немытые арбузы, сообщили в пресс-службе администрации района.

Вынужденные меры вводятся с 1 августа по 1 октября до нормализации ситуации. В связи с введением мер главам сельских поселений Прилузского района рекомендовано принять меры по приведению в соответствие с требованиями санитарного законодательства рекреационных зон, пляжей, мест массового отдыха людей. Помимо этого, поручено принять меры по предупреждению случаев купания детей в необорудованных местах, водоемах с неудовлетворительными микробиологическими и санитарно-химическими показателями качества воды.

По итогам 2016 года в регионе зафиксировано 18 случаев распространения энтеровирусной инфекции, из них 16 случаев энтеровирусных энтеритов. В двух случаях энтеровирусная инфекция протекала с серозным менингитом. С начала 2017 года специалисты зарегистрировали два случая энтеровирусной инфекции в райцентре, сообщает ИА «Комиинформ».