Более 1 млн москвичей проживают в домах, которые попали в столичную программу реновации. Данная информация представлена в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил об утверждении окончательного списка жилых зданий по реновации. Всего в программу внесены 5144 дома.

«В этих домах имеется свыше 350 тыс. квартир и проживает порядка 1 млн москвичей», — отмечается в документах к заседанию. При этом уточняется, что 4062 дома вошли в программу по результатам голосования в центрах госуслуг «Мои документы» и в системе «Активный гражданин». Жители остальных домов, попавших под реновацию, приняли решение об участии в программе на собраниях собственников.