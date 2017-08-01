Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что власти столицы определят очередность сноса домов в рамках программы реновации до конца 2019 года.

«Будет определена очередность на снос домов до конца 2019 года, также будут разработаны определенные сроки и этапы с учетом переселения граждан и создания инфраструктуры», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации включено около 5,1 тыс. домов.