Кремль отверг обвинения американской стороны в преднамеренном создании препятствий, связанных с вывозом имущества американских дипломатов с дачи в Серебряном Бору. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Лучше спрашивать в МИДе, но там же история вокруг грузовиков. Возьмите грузовик, какую-нибудь «Газель», и попробуйте въехать в Серебряный Бор. Вас туда не пустят», — пояснил Песков. По его словам, инцидент не имеет политического подтекста, так как «есть определенные правила, действительно, въезда крупногабаритного транспорта в Серебряный Бор».
Ранее в понедельник глава пресс-службы американской дипмиссии в России Мария Олсен в комментарии «РИА Новости» заявила, что дипломатов уже два дня не пускают к даче в Серебряном Бору. В МИД России сообщили, что воспринимают ситуацию «как преднамеренную провокацию со стороны посольства США обвинения в том, что ему якобы раньше времени заблокировали доступ к даче».
МИД России приостановил использование посольством США дачи в Серебряном Бору и складских помещений на Дорожной улице в Москве
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Американских дипломатов лишили права пользоваться дачей в ответ на изъятие российской дипсобственности в США, которое МИД РФ назвал нарушением Венской конвенции
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Дача находится в 50 метрах от ближайшего пляжа в Серебряном Бору. В интернете немало фотографий с вечеринок, проходивших на территории комплекса
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
От американского посольства потребовали освободить дачу на Таманской улице до 12:00 мск 1 августа
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Три грузовика, микроавтобус, джип и такси вывезли с территории вещи сотрудников и мебель
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Сотрудники посольства повесили замок на ворота
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Также МИД России предложил уменьшить количество сотрудников в посольстве США в Москве и консульствах в городах РФ до 455 человек. Ранее американские власти сократили до этой цифры численность российских дипломатов в США
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Ранее власти США приняли законопроект, который ужесточает односторонние американские санкции в отношении России, Ирана и КНДР
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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