Кремль отверг обвинения американской стороны в преднамеренном создании препятствий, связанных с вывозом имущества американских дипломатов с дачи в Серебряном Бору. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Лучше спрашивать в МИДе, но там же история вокруг грузовиков. Возьмите грузовик, какую-нибудь «Газель», и попробуйте въехать в Серебряный Бор. Вас туда не пустят», — пояснил Песков. По его словам, инцидент не имеет политического подтекста, так как «есть определенные правила, действительно, въезда крупногабаритного транспорта в Серебряный Бор».

Ранее в понедельник глава пресс-службы американской дипмиссии в России Мария Олсен в комментарии «РИА Новости» заявила, что дипломатов уже два дня не пускают к даче в Серебряном Бору. В МИД России сообщили, что воспринимают ситуацию «как преднамеренную провокацию со стороны посольства США обвинения в том, что ему якобы раньше времени заблокировали доступ к даче».