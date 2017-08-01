Гастрономический фестиваль «Вкусная Рязань» пройдет в Центральном парке культуры и отдыха Рязани 5 августа. Одним из пунктов программы будет кулинарный поединок. Об участии в нем завил глава городской администрации Олег Булеков.

Как сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на пресс-службу администрации, градоначальник будет готовить салат. Какой именно — держится в секрете. Дегустировать блюда будут гости праздника.

Между тем в рамках этого гастрономического мероприятия пройдет отборочный тур всероссийского кулинарного чемпионата Chef a la Russe. В нем будут участвовать рязанские рестораторы.