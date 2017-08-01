18 поисковых групп продолжают поиски двух пропавших людей в Намском районе Якутии. Они перевернулись на лодке на реке Лене 29 июля.

Сейчас специалисты Службы спасения Якутии в поисковых работах применяют гидролокатор бокового обзора, задействован беспилотный летательный аппарат. К мероприятиям привлечено 100 человек, 11 единиц техники и 20 судов для обследования реки, сообщает ИА YakutiaMedia.

Всего за минувшие сутки проверено 50 км береговой линии, 20 кв. км акватории Лены. Лодка, на борту которой находились шесть человек, перевернулась ночью 29 июля на реке Лене в Намском районе. Спасательные жилеты были только у пяти пострадавших. Двое из них сразу добрались до берега.