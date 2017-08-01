Октябрьский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор в отношении бывшего вице-мэра Уфы Ильдара Хасанова, который совершил покушение на мошенничество в целях хищения у коммерческой фирмы 1,8 млн рублей. До марта этого года курировал финансы и инвестиционную политику в администрации города.

Напомним, при передаче отката весной текущего года чиновник был задержан сотрудниками Управления ФСБ по Башкортостану.

Как сообщает «МедиаКорСеть», в зале заседания подсудимый полностью признал свою вину. С учетом смягчающих обстоятельств — факта сотрудничества со следствием, положительных характеристик с места работы и жительства, а также в связи с наличием двух несовершеннолетних детей суд признал Хасанова виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Бывшему вице-мэру Уфы также предстоит выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.