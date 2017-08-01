Около 200 новых наземных пешеходных переходов, оборудованных светофорами, соответствующими дорожными знаками и разметкой, появятся в центре Москвы в рамках работы по благоустройству на нескольких десятках улиц. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, с 2015 года при выполнении программы по благоустройству было организовано около 300 новых пешеходных переходов.

Запланировано модернизировать еще порядка 90 переходов, пишут «Дни.Ру». Зебры оснастят бело-голубой подсветкой, благодаря которой и пешеходы, и сам переход будут хорошо заметны в ночное время.

Напомним, рядом с префектурой Зеленоградского административного округа Москвы над Савелкинским проездом построят наземный пешеходный переход в стилистике брутализма. С одной стороны пешеходы будут спускаться при помощи лестниц или лифтов, а с другой — по уклону тротуара.