Мэр Москвы Сергей Собянин заявил на заседании президиума правительства столицы, что программа реновации жилья в городе будет рассчитана до 2032 года, в нее вошли 5144 дома.

При этом он подчеркнул, что московские власти постараются не растягивать программу на столь долгий срок.

Мэр сказал, что необходимо определить площадки для начала работы уже до первого октября.

Всего по итогам преобразования столицы будет построено 15 млн кв. м жилья — 5 тыс. домов и порядка 350 тыс. квартир.