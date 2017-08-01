Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал визит вице-президента США Майкла Пенса в Грузию и Эстонию, заявив, что в самом факте посещения этих стран проблем никаких нет, они появляются только тогда, когда действия ведут к расширению НАТО у границ РФ.

«Это суверенные страны, которые, безусловно, выстраивают по своему усмотрению отношения с международными партнерами. Здесь никакой проблемы быть не может», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил, что обеспокоенность Москвы может вызвать лишь расширение Североатлантического альянса в сторону границ РФ.

«Подобное сотрудничество становится проблемой для нас, когда оно влечет за собой расширение различных альянсов и военной инфраструктуры этих альянсов в сторону наших границ. Это вызывает нашу обеспокоенность», — добавил Песков.