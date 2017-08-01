По центру Пензы бегали дикие кабаны. Жители города заметили животных накануне поздно вечером. Фото уже появились в социальных сетях. На снимках видно, что два небольших кабанчика пробегают мимо припаркованной машины.

«Ничего себе, то лось на шестой купается, то кабаны в центре города», — цитирует ИА «Пенза-пресс» одну из пользовательниц.

Некоторые отмечают, что видели кабанов не только в понедельник, но и в минувшие выходные, но в другом районе города. Там было замечено четыре диких зверя.

Между тем, появление на улицах диких зверей — не редкое для Пензы явление. В частности, жители поселка Заречный под Пензой рассказывают, что периодически видят на своих улицах лосей.

Как писали «Известия», 21 июля в Пензе лось переплыл пруд рядом с отдыхающими. При этом он не обращал никакого внимания на своих соседей.