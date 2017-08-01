Подрыв памятника погибшим ополченцам в Луганске является терактом. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской республики (ЛНР) Игорь Плотницкий на своем официальном сайте.

По его словам, памятник защитникам ЛНР подвергся террористической атаке уже во второй раз.

«Многократно показав свое бессилие на поле боя, за столом переговоров и в организации блокады, киевский режим занялся единственным делом, которое у него пока получается, — крушить памятники», — цитирует слова главы республики телеканал «360».

По мнению Плотницкого, Киев выбрал теракты в качестве основного средства решения донбасского вопроса. Кроме того, подчеркнул он, к этому привлекаются дети, которые «действуют по методичкам ИГ», запрещенной в РФ террористической организации. Глава ЛНР также призвал всех жителей республики объединиться перед лицом террора и сообщать о подозрительных людях, предметах и действии на «горячую линию».