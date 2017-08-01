Всем государствам необходимо избегать действий, которые могут привести к росту напряженности. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о возможных поставках американской стороной противотанковых ракет Украине.

«Мы считаем, что все страны, особенно те страны, которые как-то претендуют на роль в урегулировании, должны все-таки избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать очередной виток напряженности в и так непростом регионе», — сказал Песков во время общения с журналистами во вторник. При этом глава пресс-службы Кремля отметил, что гипотетические ситуации «вряд ли должны быть поводом для комментариев».

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил намерение Соединенных Штатов осуществлять поставки противотанковых ракет и, вполне вероятно, другого летального оружия Украине.