В ночь с 29 на 30 июля в охотничьем зимовье в Иркутской области 37-летний ранее судимый мужчина украл у бизнесмена 950 тыс. рублей, документы на автомобили, банковские карты и сотовый телефон стоимостью 150 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

49-летний предприниматель из Усолья-Сибирского приехал в охотничье зимовье на отдых. При этом выручку предприятия мужчина не сдал в банк и привез с собой. Как сообщает ИА IrkutskMedia, при себе мужчина также имел травматический пистолет.

Отдыхавший той же ночью в зимовье подозреваемый был задержан на следующий день в Ангарске. Имущество бизнесмена у него изъяли, однако он успел потратить 150 тыс. рублей. Свою вину задержанный признал. За кражу ему грозит до 10 лет колонии.