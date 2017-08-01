В Ярославле появится общественный транспорт без кондукторов. Оборудование тестируют на двух маршрутах. Пока новые системы оплаты проезда установят на четырех трамваях и семи троллейбусах.

Пассажир сможет купить билет как за наличные, так и с помощью банковской карты и мобильного телефона. У водителя на дисплее будет отображаться информация о том, сколько человек зашло и сколько оплатило проезд. В салоне установят видеокамеры. В случае успешной работы этот способ распространится на весь городской транспорт, сообщили ИА «ЯРНОВОСТИ» в АО «Яргорэлектротранс».

Внедрение бескондукторной системы позволит сэкономить около 7 млн рублей в год. В Ярославле сейчас работают 370 кондукторов со средней зарплатой около 14 тыс. рублей.