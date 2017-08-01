Мосгорсуд признал законным продление ареста Андрею Кочуйкову по прозвищу Итальянец — помощнику криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой. Срок ареста установлен до 15 сентября.

Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Кочуйкова, настаивавших на изменении меры пресечения.

Еще один фигурант дела — Эдуард Романов — также оставлен под арестом.

Следствие по уголовному делу завершено. Обвиняемые знакомятся с материалами дела. По словам защитника, это плохо организованный затяжной процесс. Следователь предлагал ограничить сторону защиты во времени ознакомления с материалами, для чего обратился в суд. «Но судья отказал, указав, что следствие допускает многочисленные нарушения, не предоставляя материалы организованно», — цитирует адвоката BFM.RU.

Напомним, Захария Калашова арестовали 13 июля 2015 года по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве. Возле этого заведения в декабре 2015 года произошла перестрелка, в результате которой были убиты два человека.

По делу о вымогательстве проходят, помимо Калашова, Андрей Кочуйков и Эдуард Романов.

Итальянец, по версии следствия, руководил структурным подразделением в организованном преступном сообществе Шакро Молодого.