Суд признал законным продление ареста пособнику Шакро Молодого
Мосгорсуд признал законным продление ареста Андрею Кочуйкову по прозвищу Итальянец — помощнику криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой. Срок ареста установлен до 15 сентября.
Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Кочуйкова, настаивавших на изменении меры пресечения.
Еще один фигурант дела — Эдуард Романов — также оставлен под арестом.
Следствие по уголовному делу завершено. Обвиняемые знакомятся с материалами дела. По словам защитника, это плохо организованный затяжной процесс. Следователь предлагал ограничить сторону защиты во времени ознакомления с материалами, для чего обратился в суд. «Но судья отказал, указав, что следствие допускает многочисленные нарушения, не предоставляя материалы организованно», — цитирует адвоката BFM.RU.
Напомним, Захария Калашова арестовали 13 июля 2015 года по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве. Возле этого заведения в декабре 2015 года произошла перестрелка, в результате которой были убиты два человека.
По делу о вымогательстве проходят, помимо Калашова, Андрей Кочуйков и Эдуард Романов.
Итальянец, по версии следствия, руководил структурным подразделением в организованном преступном сообществе Шакро Молодого.