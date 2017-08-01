Строительство фундамента нового аэровокзального комплекса началось в Саратове. В основание пассажирского терминала залиты первые железобетонные буронабивные сваи длиной 22 м. Всего под зданием аэровокзала в соответствии с рабочим проектом будет залито 913 свай диаметром 620 мм, общая длина железобетонных конструкций фундамента аэровокзала составит почти 19 км.

Свайные работы по зданию пассажирского терминала планируется закончить к середине сентября текущего года, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

По словам врио губернатора Саратовской области Валерия Радаева, проект строительства нового аэровокзального комплекса в Саратове является самым крупным транспортным проектом на территории региона. Планируется, что название аэровокзала выберут жители. Новый аэропорт станет важным стимулом для роста инвестиционной активности в области. Современное авиасообщение, по мнению властей, привлечет бизнес и расширит туристические потоки.

Возведение аэровокзального комплекса осуществляется в районе села Сабуровка в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) в рамках программы «Развитие транспортной системы России». Общий объем инвестиций в строительство аэропорта составляет более 20 млрд руб. Срок сдачи запланирован на конец 2018 года, первые рейсы намечены на 2019 год.