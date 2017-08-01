В Глазуновском районе Орловской области прошла торжественная церемония предания земле останков советского солдата, который погиб во время Великой Отечественной войны. Личность погибшего не установлена — документы обнаружить не удалось.

Красноармейца перезахоронили в братской могиле воинов 10-й, 81-й и 215-й стрелковых дивизий. Память советских солдат, погибших на войне, участники акции почтили минутой молчания.

Как напоминает InfoOrel.ru, останки солдата во время земляных работ обнаружил житель деревни Александровка Орловской области.

Он нашел каску, саперную лопату, расческу, зубную щетку, сильно истлевшие сапоги и противотанковую гранату. Каких-либо записок или писем, проливающих свет на личность погибшего, обнаружено не было.