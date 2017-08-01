Сбербанк России сообщил о запуске специальной акции, в рамках которой банк будет выдавать кредиты на потребительские нужды с пониженными ставками. Максимальный процент «скидки» на кредитный продукт будет достигать 6%.

«Сбербанк запускает акцию по потребительским кредитам с пониженными ставками. Предложение предполагает фиксированные ставки с максимальным дисконтом 6 п.п. по сравнению с базовыми условиями по продуктам», — заявили в пресс-службе Сбербанка.

Так, кредитная организация будет выдавать деньги под поручительство с процентной ставкой 12,9 и 14,9%, без обеспечения — под 13,9% и 15,9% годовых в рублях.

«Ставки едины для всех категорий заемщиков, в том числе для новых клиентов. Условия акции действуют для кредитов на сумму от 300 тыс. рублей для всех кредитующих отделений банка, кроме отделений Москвы и на сумму от 400 тыс. рублей для московских отделений», — уточнили в Сбербанке.

Отмечается, что акция пройдет по всей России и продлится до 15 октября 2017 года.