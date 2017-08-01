Компании Philip Morris International (PMI) и Japan Tobacco International (JTI) предложили ввести на российском рынке единую минимальную розничную цену (МРЦ) на табачные изделия. Такая мера должна, по мнению компаний, помочь в борьбе с нелегальными производителями, чья продукция обходится покупателям в 30−50 рублей за пачку.

По данным «Коммерсанта», PMI обратилась 29 июля с этим предложением к вице-премьеру России Игорю Шувалову. Об этом говорится в письмах ассоциации «Табакпром» и JTI, адресованных главе департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексею Сазонову.

Компания PMI предлагает ввести единую минимальную цену на сигареты, которая составляла бы 75% от средневзвешенной МРЦ предыдущего года. В настоящее время каждая табачная компания в России самостоятельно устанавливает МРЦ для каждой позиции в ассортименте. Дешевле или дороже на 25% этой цены продавать сигареты не разрешено ни в рознице, ни в общепите.

При этом компании-производители обязаны выплачивать адвалорную часть акциза, составляющего 14,5%, именно с МРЦ.

На сегодняшний момент производители могут выводить на продажу товары с произвольно низкой МРЦ. Эта ситуация приводит, по мнению вице-президента по корпоративным вопросам JTI Сергея Киселева, к недополучению бюджетом дохода.

Сейчас средневзвешенная цена на табачную продукцию составляет, по оценке компании, 88 рублей. Если предложенный JTI механизм поддержат, минимальная стоимость сигарет в следующем году будет составлять 66 рублей.

При этом против инициативы выступили остальные табачные компании, пишет Утро.ru.