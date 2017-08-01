Посол Сирийской Республики в России Рияд Хаддад сообщил журналистам, что шестая встреча по Сирии в Астане, скорее всего, состоится в последнюю неделю августа.

Комментируя вопрос о вероятности проведения встречи на две недели раньше, дипломат ответил, что такая вероятность имеет место, хотя окончательного решения нет. «Но, возможно, (встреча) состоится в последнюю неделю августа или за несколько дней до», — приводит слова Хаддада информагентство «РИА Новости».

Несколько раньше СМИ сообщали, что переговоры, запланированные на конец августа, могут состояться раньше — в середине месяца. Однако глава пресс-службы МИД Казахстана заявил, что ведомство не располагает информацией об изменении планов проведения шестой встречи по Сирии в Астане.