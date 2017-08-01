У бота библиотек департамента культуры Москвы @MosBibliotekaBot появилась новая функция. Теперь он сможет подсказать читателям, какие произведения в скором времени будут экранизированы и в каких библиотеках можно взять эти книги почитать. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, в августе выйдут три экранизации: фантастический фильм «Темная Башня» по циклу романов Стивена Кинга с Мэттью Макконахи в главной роли, британская картина «Леди Макбет» по очерку Николая Лескова, а также мелодрама «Тюльпанная лихорадка» по одноименному роману британской писательницы Деборы Моггак. Как сообщает сетевое издание m24.ru, экранизированные отечественные и зарубежные произведения пользуются спросом у читателей в библиотеках города. Для того чтобы быть в курсе запланированных экранизаций произведений, нужно подписаться на @MosBibliotekaBot и выбрать в меню команду «Экранизация книг». Приложение покажет названия книг и фильмов, а также даты премьер экранизаций. Кроме того, бот подскажет, в какой библиотеке можно найти ту или иную книгу.

Сервис функционирует с декабря 2016 года. Мессенджер предусматривает функцию обратной связи: пользователи могут отправить свои пожелания, отзывы и жалобы о работе библиотек.