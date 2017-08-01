Пять грузовиков готовятся выехать из дачи посольства Соединенных Штатов в Серебряном бору в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».,

Отмечается, что некоторые машины с дипномерами, в них происходит погрузка вещей. По словам охранника дачи, эта часть – последняя, остальные уже вывезли. Как отмечает BFM.RU со ссылкой на ТАСС, доступ американцев к даче будет полностью прекращен в 12:00 вторника.

В МИД РФ в конце минувшей недели заявили о лишении с 1 августа посольства США права использования дачи дипмиссии в Серебряном бору, а также складом на Дорожной улице. Данная мера явилась ответом на принятые сенатом США дополнительные антироссийские санкции, а также на изъятие США в нарушение Венской конвенции российской дипсобственности.