Шесть разбитых автомобилей стали результатом полицейской погони за автоугонщиком в Свердловской области. ЧП произошло на Тюменском тракте в ночь с 29 на 30 июля.

Автоинспекторы попытались остановить SsangYong на 54-м км трассы, который двигался с выключенными фарами. Уходя от погони, гонщик нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации. Кроссовер не остановился даже после того, как задел Lexus.

На въезде в село Малобрусянское водитель не справился с управлением, автомобиль съехал с проезжей части и несколько раз перевернулся, повредив при этом припаркованные у частных домов Hyundai Sonata, Toyota Highlander, Daewoo Nexia и Ford Mondeo.

25-летний нарушитель получил множественные травмы головы и ушибы. Он госпитализирован.

Позже выяснилось, что он угнал иномарку с одного из дворов в поселке Белоярском. Молодой человек уже был судим за аналогичные преступления.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», передает ресурс ТагилСити.Ру.